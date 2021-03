Kranevitter reveló enseñanza de Matías Almeyda y llenó de elogios a Javier Aguirre

Matías Kranevitter es un pilar fundamental en la alineación de Rayados de Monterrey por decisión de Javier Aguirre. El elemento argentino ha disputado los nueve partidos que el conjunto Regio disputó en el Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX, siete de ellos como titular.

En el marco de este puen presente en el certamen, el mediocampista sudamericano llenó de elogios al Vasco por su metodología dentro del vestidos y resaltó que puede notar la experiencia europea del DT.

"Maneja bien el vestuario (Aguirre), se nota la experiencia que tuvo en Europa con grupos internacionales. Nos mete en lo que quiere y nos hace competir al interior a pesar de los diferentes caracteres", le expresó a EFE el ex Atlético de Madrid.

Por su parte, el futbolista surgido en River Plate de Argentina, reveló que Matías Almeyda, ex entrenador de Chivas, fue clave en su desarrollo como profesional cuando recién asomaba de las fuerzas básicas del Millonario, mientras el Pelado comandaba el primer equipo del Millonario entre 2011 y 2012.

"Almeyda me ayudó a mejorar, lo conocí a los 17 años y fue de los principales personajes en mi desarrollo, siempre me hablaba de futuro. No me pudo debutar, pero me forjó mentalmente", reconoció.

