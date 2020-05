Matías Vuoso recordó el penal que falló con Santos Laguna ante Toluca en la final del Bicentenario 2010

El paso de Matías Vuoso por Santos Laguna fue casi excelente. Más allá de que consiguió títulos de goleo y también se coronó campeón del Clausura 2008 tuvo un fallo que todavía se lo recuerdan gran parte de los aficionados del conjunto de Torreón. Y todo eso se remite a la definición del Bicentenario 2010 ante Toluca.

Luego de haber igualado 2-2 en el Estadio Corona, Guerreros y Diablos Rojos no se sacaron ventaja en el Nemesio Diez y la adjudicación del torneo terminó viéndose en los disparos desde el manchón penal. Fue allí donde el Toro protagonizó una ejecución que, casi 12 años después, continúa lamentándose.

"Es algo que va a quedar marcado. Hay mucha gente que, por lo que leo, cree que fue apropósito. En mi vida haría algo así jugando al futbol y menos con el equipo que tanto me dio. Fue un mal día, un mal momento y toda la culpa se me achaca a mí porque era el más representativo de los tres que erramos. Asumo lo que hice mal, me hago cargo, pero no sé si era para matarme tanto en su momento", aseguró el exdelantero argentino en diálogo con Bolavip.

De hecho, los de La Comarca pudieron consagrarse antes de que llegara el turno del atacante nacionalizado mexicano y así lo recordó: "Si Oswaldo (Sánchez) atajaba el anterior yo no pateaba. Terminaba y seguía quedando mejor que nunca. Quizás me hubiese ido mucho mejor, pero ya está. Me tocó vivirlo para seguir creciendo y ser la persona que soy".

En las imágenes, durante los festejos de los Choriceros, se lo vio a Rubén Romano llorando desconsolado. Y Vuoso reveló que el entrenador no fue el único afectado: "Estábamos rotos, muertos. El vestuario en ese momento estaba destruído. Perder una final que podíamos haber ganado, porque tuvimos muchas situaciones de gol, te deja con un sabor amargo".

