Revelado: por qué Matías Vuoso no volvió a Santos Laguna para retirarse

Matías Vuoso llegó de Manchester City casi como un desconocido pero terminó metiéndose en el corazón de todos los fanáticos de Santos Laguna. Es cierto que tendrá la mancha de aquel fatídico penalti ante Toluca en la final del Bicentenario 2010, pero sus títulos de goleo y el Clausura 2008 quedará siempre.

Con un breve paso por América en el medio, el Toro representó a los Guerreros durante casi siete años hasta que en 2010 dijo el adiós definitivo. Desde ese entonces, durante todos los mercados de pases, los aficionados se ilusionaron con su regreso al club en el que más conexión logró con la gente.

¿Por qué no regresó a Torreón para retirarse? En diálogo exclusivo con Bolavip, el exfutbolista nacido en Mar del Plata, Argentina, habló sobre lo que sucedió durante su carrera profesional que no le permitió tener una revancha con la playera del conjunto de La Comarca.

"Hay una edad que uno no elige. Hablé para volver pero hay momentos que son para unos sí y para otros no. Me hubiese gustado retirarme en Santos pero no se dio. Quizás yo también, mucho antes, cuando tenía que volver estaba en otro lugar. Hubo de todo en el medio, de un lado y del otro, no sucedió y ya", aseguró el exdelantero vía telefónica.

Después de una segunda etapa en las Águilas, Vuoso optó por jugar en Atlas y desmintió que existió la chance de regresar a Santos: "Nunca estuvo presente ahí. Sí hubo posibilidades de volver pero no ahí. En todos los mercados decían que yo iba a volver para retirarme pero no se daba".

