Matías Vuoso se postuló para dirigir a Santos Laguna y Atlas

La carrera del jugador es corta y es por eso que, cuando las piernas dicen basta, es momento de buscar nuevos desafíos personales. Matías Vuoso ya lleva un par de años retirado y todavía se mantiene alejado de las canchas, pero eso no quita que próximamente reaparezca para llevar a cabo nuevos proyectos.

En diálogo exclusivo con Bolavip, el exdelantero argentino y nacionalizado mexicano se ilusionó con la chance de hacer valer su certificación de entrenador en un futuro cercano. De hecho, se animó a decir en qué clubes podría plasmar la ideología que tiene en mente para sus equipos.

"Me gustaría, siempre digo que no pero viendo cómo está todo... si llega un proyecto bueno me gustaría estar. Tendría un estilo propio, muy parecido a mí, aguerrido. Me choca cuando los jugadores van para atrás, me gustaría ser directo, inteligente, tratar de sacarle el mejor jugo a los futbolistas y no faltarles el respeto. Todo eso está en mi filosofía", aseguró.

El Toro pasó por varios cuadros dentro de la Liga MX pero por sus características hay dos en los cuáles podría llevar a cabo la idea de la mejor manera: "En Santos y en Atlas se podría. Creo que son dos equipos que me quedaron muy marcados a mí, se podría ahí".

Cabe recordar que en ambas instituciones terminó su relación de la mejor forma. En los Guerreros podría ser considerado un histórico, o quizás un ídolo, y en los Zorros es uno de los elementos más queridos por los aficionados de los últimos 20 años.

