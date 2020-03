Mauro Camoranesi sueña con el llamado de Cruz Azul para dirigirlo

Luego de una exitosa carrera como futbolista profesional, que entre tantas cosas le dio el título del Mundial de Alemania 2006, Mauro Camoranesi decidió continuar su vida como director técnico.

Actualmente, y después de varios torneos sin trabajo, el hombre nacido en Argentina se encuentra en Eslovenia a cargo del Tabor Sežana, que marcha sexto en la tabla general, lejos de la zona de clasificación a la Europa League pero cerca de los puestos bajos de descenso.

Su paso por México no fue el más auspicioso, ni como entrenador ni como jugador. Pero Il Maquinista, como le dicen en Italia, se ilusionó con una nueva posibilidad de retornar en un futuro cercano.

"Mauro, cambiando de tema, ¿algún día vas a venir a levantar un título como técnico de Cruz Azul?", le consultó Gustavo Mendoza en Fox Radio, después de haber dialogado acerca del avance del coronavirus.

Ante esa pregunta, el también exSantos Laguna no dudó: "Y, pero estando en mi casa, no. Si algún día me dan la chance, sí".

¿ALGÚN DÍA REGRESARÁ MAURO CAMORANESI A MÉXICO PARA HACER CAMPEÓN A CRUZ AZUL? #FSRadioMX Así le respondió el director técnico a @GusMenFox en @FSRadioMX pic.twitter.com/R6lwmylb69 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 24, 2020

Camoranesi tiene ganas de cargar sobre sus hombros la responsabilidad de dirigir a La Máquina y le lanzó una indirecta a los directivos... ¿lo tendrán en cuenta en un futuro?

