Maximiliano Meza usará la playera "11" que dejó Leonel Vangioni

Monterrey comenzó el mercado de pases con tres salidas de manera continuada: Marcelo Barovero, José María Basanta y Leonel Vangioni. Cada uno de estos jugadores dejó disponible sus repectivos números de playeras, de cara a la próxima temporada.

En las últimas horas, se dio a conocer quién utilizará la casaca número "11" que vistió Vangioni en su estadía entre 2017 y 2020. La buena noticia para el Piri es que su piel quedó a cargo de un amigo de plantel y compatriota argentino.

Meza será el resonsable de la "11" que deja Vangioni (Getty Images).

Maximiliano Meza dejará su playera número "32" y se hará cargo de utilizar la "11" del hombre que ganó cuatro títulos con el cuadro regiomontano en sus tres años. Los mismos fueron la Copa MX, el Torneo Apertura y la Liga de Campeones de la Concacaf.

Meza, por su parte, arribó a la Pandilla en 2019, donde lleva convertidos dos goles en 27 partidos disputados. El mediocampista necesita sumar más minutos, después de un año con pocas participaciones.

Así las cosas, el ex Independiente se entrena con el objetivo de que Antonio Mohamed lo tenga en cuenta para el comienzo del Guard1anes 2020. Si bien pelea por un lugar, la información indicaría que el Turco no lo incluiría entre los once frente a Santos Laguna por la Jornada 1.

Lee También