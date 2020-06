Mazatlán FC ya tiene barra: La Banda del Pacífico

Todavía no nacía ni el club y sus aficionados ya estaban planeando algo a lo grande, para recibirlo apenas llegara y ser parte de su historia; es así como un grupo de jóvenes tuvo la visión de crear el primer grupo de animación de Mazatlán FC.

Y es que en entrevista con ESPN, Charles Guerrero, uno de los tres presidentes del grupo reveló cómo fue tomando forma la que ahora busca ser la barra oficial del conjunto mazatleco, cuando apenas la construcción del estadio les fue dando pistas de que un equipo tendría que llegar a la ciudad: La Banda del Pacífico.

Así se presentó La Banda del Pacífico. (@labanda_banda)

“Fue en un Año Nuevo, estábamos festejando y ahí nos aventamos una plática sobre esto, que queríamos hacer si se llegara a concretar lo que el gobierno quería y en diciembre del año pasado fue cuando nosotros empezamos a ver que si se hacía algo aquí nosotros podíamos ser parte de la historia apoyando al equipo y creando una porra, entonces fue que en ese momento nos dimos cuenta de que había esa oportunidad de hacerla si es que se llegara a dar y afortunadamente se dio”, explicó.

Como siempre #LaBandaDelPacifico avanzando á paso firme porque no nacimos sabiendo por lo que estamos dando el paso #DeLaNadaHastaLaCima pic.twitter.com/OJeo1Hovbe — La Banda Del Pacifico- Mazatlan Fc. (@labanda_banda) June 15, 2020

"Cuando vimos que le estaban dando al estadio, que lo estaban construyendo y que ya estaban avanzados, comenzamos a juntarnos más frecuentemente. Ya cuando el estadio estaba por terminarse y que anunciaron que estaban en pláticas con uno de los equipos de Primera División para traerlos, ya hicimos esto más formalmente", añadió.

Asimismo, confesó que tanto a él como el resto de los integrantes de la nueva 'porra' no les importó hacer de lado los colores a los que ya defendían, como en su caso a Chivas, y el resto también de los otros equipos grandes.

“Todos teníamos equipos diferentes, en lo personal alentaba a Chivas y otros compañeros a Cruz Azul, Pumas, América, Pachuca, Tigres, somos de diferentes equipos, nuestro corazón pertenecía a diferentes equipos porque aquí en Mazatlán no había nada de futbol [...]

"(Pero ahora que ya hay) Fue cuando dijimos que cada quien iba a dejar el pasado atrás y que iba a iniciar una nueva historia, me quito la camisa de este equipo y me pongo la de Mazatlán FC porque va a ser el equipo de mi ciudad, va a ser el equipo que mis hijos van a ver nacer, ahí es cuando nace el amor por un equipo que aún no existe, que aún no hemos visto jugar”, destacó muy convencido.

����Aquí la vida se pasa sin llorar ���� @Rocha29Aldo ��el gran orgullo de ser de mazatlannn �� pic.twitter.com/In72brGYcO — La Banda Del Pacifico- Mazatlan Fc. (@labanda_banda) June 14, 2020

Finalmente, dejó claro que como barra no buscan ser agresivos con otras barras ya consolidadas del futbol mexicano, ni caerán en peleas o actos de violencia como suelen hacerlo otros grupos, simplemente desean ser reconocidos en todo el país por el apoyo que le van a dar al histórico Mazatlán FC.

“Aquí el Mazatlán, Sinaloa somos serviciales porque vivimos del turismo, nosotros siempre prestamos un servicio, todos siempre estamos acostumbrados a ser cordiales, nosotros no podemos ser una barra de choque o una barra brava, nosotros queremos ser algo diferente”, sentenció Guerrero.

