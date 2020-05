Memo Ochoa no es el mejor portero de México: Jorge Campos

Jorge Campos no tiene dudas, sabe muy bien quién es el mejor portero que ha dado este país y no es Guillermo Ochoa, pero, con extremada modestia, tampoco considera que haya sido él, pues no se siente el 'portero perfecto', por eso es contundente en dar un sólo nombre al recordar al mejor arquero de todos los tiempos: Pablo Larios.

En entrevista exclusiva con Bolavip México, el legendario exguardameta de la Selección mexicana habló del debate que tanto se ha generado en los últimos años y que lo involucra a él y al actual portero del América: ¿Quién es el mejor portero mexicano de la historia? Pero para el canterano de Pumas hay una tercera respuesta.

Foto: Getty Images

“Él (Memo Ochoa) ha hecho muchas cosas increíbles en el América, en Selección, ha ido a Europa, nunca me ha gustado compararme con nadie, sé quiénes son los mejores, quiénes fueron los mejores, el estilo, somos totalmente diferente en estilos.

"Todos los porteros tienen algo especial, somos diferentes, por eso digo que Larios es el mejor de todos los tiempos porque es el más completo, porque es difícil encontrarlo, yo no soy el portero perfecto, no soy el portero completo, me faltan unas cosas; Larios, de Ochoa, Campos, pues no, y Larios duró muchísimo tiempo como titular de la Selección, como 10 años, y eso no cualquiera, podemos estar en la banca, jugando, saliendo, pero lo que fue Larios en Selección fue especial”, insistió el tres veces mundialista.

Jorge Campos: “Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los q no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo q me enseñó. Gracias a él la gente se acuerda mucho de mi. Creo q fui su obra maestra, por todo lo q me entrenó. Gracias ídolo.” pic.twitter.com/NLj8ByFZvv — Christian Martinoli (@martinolimx) January 31, 2019

Asimismo, el exfutbolista que revolucionó su posición aceptó que ha platicado en muchas ocasiones con el arquero azulcrema y le ha brindado uno que otro consejo para hacerle saber en qué debe poner mayor atención a la hora de trabajar, pero siempre de manera directa.

“He hablado mucho con él y las cosas que veo se las digo directo, porque eso es algo que siempre me ha gustado, cuando quiero dar un consejo voy con ellos, ya sea portero o delantero y se lo digo directamente, es fácil hablar y decir qué les falta, y siempre que veo a los jugadores me gusta decirles cosas, pero directo”, sentenció el ahora comentarista de TV Azteca.

