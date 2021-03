Gerardo Martino eligió a Luis Romo como la figura de México ante Costa Rica

La Selección Mexicana de Futbol cerró su ventana FIFA de amistosos con una victoria por 1-0 ante Costa Rica, este martes 30 de marzo en el Wiener Neustädter Stadion de Austria. Y fue gracias al gol de uno de los jugadores del partido, Hirving Lozano.

A pesar de que el Chucky se destacó en el ataque Tricolor y para muchos fue elegido como el elemento más importante del juego, Gerardo Martino fue entrevistado luego del encuentro y decidió colocar a Luis Romo como la figura, y es que el mediocampista de Cruz Azul también una inmensa actuación. También valoró las entradas de Efraín Álvarez y Diego Lainez, quienes aportaron frescura desde el banquillo y ayudaron al empuje final.

"Terminamos jugando con Efraín Álvarez y Diego Lainez, es una satisfacción, son jóvenes, hicimos el gol en el momento en que los dos estaban en el campo, ampliamos más el aspecto del futbolista. Luis Romo fue el mejor jugador de la cancha", expresó el Tata.

Por su parte, el estratega argentino destacó la mejoría en el funcionamiento y la idea respecto del juego ante Gales en Cardiff.

"La búsqueda tiene que ser permanente, nos quedamos con un buen sabor en el juego del equipo, no pasó eso con Gales, hoy estuvimos más enfocados en llevar adelante una idea de juego y no de situaciones como el árbitro, cortar el juego, si nosotros buscamos jugar siempre de la misma manera, los goles llegan", analizó.

Por su parte, Martino no dejó de referirse a la polémica con el Celta de Vigo, club que responsabilizó públicamente a México por la lesión de Néstor Araujo.

"La realidad es que Néstor se lesionó en el primer entrenamiento, yo no veo el futbol ni esta situación como de echar culpas, solamente hay que revisar cómo fueron las últimas semanas en el Celta, después hacer un análisis, no me parece necesario responsabilizar a otros, a veces trae encubierto eso de quitarse una responsabilidad de encima", señaló.

Lee También