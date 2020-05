Miguel Herrera era prioridad en Chivas por sobre Matías Almeyda

Matías Almeyda arribó al Deportivo Guadalajara en septiembre de 2015 y superó todas las expectativas que los directivos tenían con él. Ganó 5 títulos en su etapa en el club y se transformó en un verdadero ídolo para los aficionados. Incluso, por su gran trabajo, muchas veces se debate si se ubica entre los mejores técnicos de Chivas de la historia.

Todo este romance entre el Pelado y el Rebaño Sagrado pudo no haber existido, ya que tal como reveló José Luis Higuera, el argentino no era la prioridad para tomar las riendas del equipo. De hecho, la opción número uno era alguien que hoy se encuentra en la otra vereda: Miguel Herrera.

El exdirectivo apuntó en Futbol Picante: "No estaba en ese proceso Matías Almeyda, llegamos a hablar con el Piojo de economía y dinero. Estaba listo, pero no lo dejó la Selección porque tenía que terminar el torneo. En ese momento Almeyda no había llegado al futbol mexicano, por eso era prioridad Miguel".

"Si la Selección hubiera permitido que el Piojo iniciara con nosotros antes de enero, hubiera sido él el DT de Chivas", confesó Higuera sorprendiendo a todo el programa. Cabe resaltar que el actual entrenador de las Águilas en ese momento se encontraba sin trabajo luego de ser cesado de la Selección Mexicana en julio pero tuvo que esperar hasta inicios de 2016 para fichar por un equipo.

"Pude platicar contigo y obviamente teníamos que esperar el tiempo reglamentario para poder volver a tomar un equipo y a ustedes les urgía tener un técnico, por esa circunstancia se inclinaron por un técnico con quien les fue extraordinariamente bien como lo fue con Matías Almeyda y después volví al América y me ha ido bastante bien. Lo he dicho: hoy sería muy difícil, no creo tener cabeza para dirigir a Chivas", respondió Herrera con seguridad.

Lee También