Mohamed sembró la duda sobre su continuidad en Monterrey

Noviembre había comenzado muy bien para Rayados y para Antonio Mohamed, gracias a la coronación en la Copa MX y con la posibilidad concreta de terminar la fase regular de la liga entre los cuatro primeros equipos, lo que evitaría jugar una reclasificación.

Pero de inmediato llegó la derrota 3-1 ante las Chivas de Guadalajara que lo dejó en el quinto lugar y lo obligó a medirse con Puebla, que había finalizado en la decimosegunda posición. Anoche, en ese partido, noviembre se volvió pesadilla porque luego del empate 2-2 en el tiempo reglamentario fueron los de La Franja los que acabaron festejando en los penales.

"Yo estoy tranquilo. Obvio con la frustración de no haber podido seguir avanzando en el torneo y más por la manera en que se dio. Acá lo más importante es la institución, veremos con la directiva qué es lo mejor para todos. Estoy feliz en el club, pero siempre hay situaciones que golpean", expresó Mohamed en la rueda de prensa posterior a la eliminación de sus Rayados.

El Turco avisó que este lunes, en que sus futbolistas iniciarán un "largo descanso", él se juntará con la directiva para hacer una evaluación de la situación, hablar con tranquilidad y decidir qué es lo mejor para la institución.

"Es un fracaso no pelear por el campeonato. Soy el máximo responsable de haber quedado eliminado. Hay muy poco análisis, solamente se puede explicar porque es fútbol. A excepción del tiro de castigo de Martínez no hubo otro tiro a portería. No fuimos capaces de soportar la ventaja ni incrementarla. En ese pecado llevamos la penitencia", concluyó Mohamed en relación al desarrollo del encuentro que terminó en eliminación para Monterrey.

