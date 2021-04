El Mundial de Qatar 2022 puede ser boicoteado: la postura de México

La realización de la Copa de Mundo de Qatar 2022 corre un gran riesgo, ya que hay algunas selecciones y personalidades importantes que se están oponiendo a la misma. No es para menos, lo que debería primar por sobre todas las cosas es el derecho humano, algo que el país asiático no cumple en su plenitud y un artículo de The Guardian sacó a la luz varios sucesos lamentables.

The Guardian realizó una investigación en la que revela que unos 6 mil 500 trabajadores han muerto en la construcción de los estadios que albergarán la Copa de la FIFA desde el 2010, así como la infraestructura relacionada con el evento. Las Eliminatorias de UEFA no hicieron más que exponer estas situaciones con mensajes claros por parte de los protagonistas.

La imagen de Erling Haaland y la de todos sus compañeros durante el himno de Noruega vistiendo remeras que tienen la frase “Derechos Humanos” no fue pasado por alto. A la figura del jugador del Borussia Dortmund se sumaron Alemania y Holanda, con diversas manifestaciones en sus respectivos duelos de eliminatoria durante esta Fecha FIFA.

"Los trabajadores inmigrantes están sometidos a jornadas sin descanso bajo tórridos 50 grados, sufren una alimentación insuficiente, sin agua potable y a temperaturas de locura. En esas condiciones, no hay ninguna garantía tampoco de seguridad para quienes trabajan para el torneo ni tampoco atención médica. Todo eso son puntos absolutamente inaceptables", explicó Toni Kroos, quien puso la voz en alto.

El mundial de Qatar 2022 puede sufrir un boicot

Lo peor que puede suceder es que la Copa del Mundo de Qatar sufra un boicot por parte de las federaciones y, si bien la holandesa lo descartó, envió un comunicado más que fuerte: "También hemos leído el artículo de The Guardian con consternación y las cifras citadas en él son absolutamente espantosas. La KNVB nunca ha estado a favor de la celebración de la Copa del Mundo en Qatar y, por supuesto, no aprueba la forma en que se trata a los trabajadores migrantes allí”.

La postura de México ante el Mundial de Qatar 2022

Al igual que todas las federaciones nacionales de Concacaf y de Conmebol, la Federación Mexicana de Futbol no realizó opiniones respecto al artículo presentado por The Guardian. Seguramente, será un tema que deberá ser tratado en la brevedad desde la interna de la selección de México, como así también por el resto de los países del continente.

