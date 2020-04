Murió Roberto Gadea, ex campeón con Tigres

Tigres anunció esta noche la lamentable noticia del fallecimiento de uno de los integrantes de su primer equipo campeón: Roberto Gadea. El uruguayo ingresó este sábado en terapia intensiva del Hospital Universitario luego de haber sufrido un derrame cerebral. Tras pelear por su vida, finalmente murió este lunes a los 67 años.

El ex futbolista llegó a México en 1976 proveniente de Defensor Sporting. En principio, tenía todo acordado con Cruz Azul, pero una oferta de Tigres en pleno vuelo lo hizo cambiar su opinión. "Ya en el avión, me informaron que el Universitario de Nuevo León, como se llamaba el equipo entonces, también había mostrado interés, me recomendaron que escuchara primero esa propuesta y me convenció", recordó años después.

Tras luchar por no descender en la primera temporada, fue campeón con los felinos en su primer título de Liga en 1977-1978. El sudamericano fue una de las figuras de ese histórico equipo que venció a Pumas en la final del torneo, junto a nombres como Tomás Boy, Osvaldo Batocletti, Mateo Bravo y Gerónimo Barbadillo.

Lamentamos el fallecimiento de uno de nuestros primeros campeones de Liga, Roberto Gadea. Descanse en paz. ����#EstoEsTigres ��#6DecadasDeTigres ���� pic.twitter.com/WdR8HqLKyo — Club Tigres Oficial (en Casa ����) (@TigresOficial) April 14, 2020

Gadea eligió retirarse a los 28 años porque no le gustaron algunos manejos en su último club, Atlas. Posteriormente en 1980 se desempeñó como responsable del futbol en la UANL y miembro de la Comisión Técnica Nacional de la FMF de la Liga Mayor Universitaria.

La carrera del recordado jugador de Tigres también incluyó a Central Español, Defensor Sportig, Chicago y Atlas. Además, como director técnico pasó por los equipos del ascenso mexicano, Gavilanes y Atlético Allende.

