Nahuel Guzmán defendió a Marchesín por no tener amigos en la prensa

Agustín Marchesín se encuentra pasando un gran momento como portero de Porto. Su buen rendimiento lo demostró en los Octavos de Final de Champions League, donde el conjunto portugués dejó eliminado a Juventus y el argentino fue un factor clave para el pase de ronda.

Sin embargo, Nahuel Guzmán, amigo del guardameta, platicó en entrevista con La Nación y aseguró que Marchesín es reconocido en México, pero no en Argentina, debido a no tener amigos en la prensa que hablen sobre él.

"Marche (Marchesín), que está atajado en un nivel increíble, tiene uno o dos años menos que yo... Creo que tienen un poquitín de ventaja los que tienen la oportunidad de jugar en Europa y competir en Champions. Como Marche, pero parece que hay que tener amigos en la prensa para que hablen de algunos", destacó.

Marchesín fue defendido por Guzmán. Jam Media.

Por su parte, el arquero de Tigres habló sobre sus posibilidades de poder defender el arco de la Selección Argentina y aseguró que aún no bajará los brazos, y espera poder formar parte de las eliminatorias y de la próxima Copa del Mundo.

"Tal vez yo no ofrezca ese roce de jugar en la Premier o en la Champions, pero la final del Mundial de Clubes contra el Bayern fue una linda prueba para demostrarme si estaba preparado para esa clase de partidos. Y me di cuenta que sí. No me voy a bajar de una competencia sana. No hubo un corte generacional en el arco de la selección, entonces, a lo mejor, todavía tengo chances", finalizó.

Lee También