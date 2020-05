Nahuel Guzmán esquivó la Final ante Rayados y apuntó que solo recuerda el Día del Trabajador

Un 1 de mayo pero de 2019 Rayados se coronó Campeón de la Concacaf Champions League al igualar 1-1 frente a Tigres UANL en el estadio BBVA Bancomer y superarlo 2-1 en el resultado global. Una Final entre los dos titanes Regiomontanos que, sin dudas, pasó a la historia y quedará en el recuerdo de todos los aficionados del futbol mexicano.

A lo largo de todo el día, los protagonistas de aquella noche se expresaron en sus redes sociales y rememoraron el título conseguido. Hablamos de jugadores de la plantilla actual como Nicolás Sánchez, Rogelio Funes Mori, Miguel Laýun o Maximiliano Meza; y de algunos que ya no están como Rodolfo Pizarro y hasta el mismo Diego Alonso, entrenador de La Pandilla en aquel momento.

El que no recuerda mucho aquella Final, o por lo menos no lo quiere hacer, es Nahuel Guzmán. El guardameta de los Felinos fue entrevistado por Mediotiempo y le consultaron sobre aquel episodio. "No tenía presente la fecha, no tengo presentes los hechos que me marcas, es difícil tomar postura sobre algo que conozco. Me levanté 7:30 am y me puse a ver fotos viejas cuando jugaba como marcador central y a las 11 empezamos el entrenamiento y desconozco. Me parece que en caso de que así sea, me parece desafortunado, sobre todo la salida de la gente a la calle con la situación tan delicada", contestó el argentino haciendo referencia a las mantas colgadas en el estadio Universitario.

Más adelante el Patón aseguró: "La única noción que tenía de la fecha de hoy es que es el día del trabajador. Les deseo un muy feliz día, valoro el esfuerzo que han hecho un montón de personas por conseguir los derechos de los que hoy tenemos la posibilidad de que se cumplan diferentes restricciones a favor de los que nos toca trabajar".

"Celebrar y mandarles un abrazo a todos aquellos que, a pesar de la contención tienen que salir a trabajar, poner el cuerpo, como médicos, gente vinculada a la salud y ustedes", sentenció el arquero de Tigres UANL.

