Nayeli Rangel: "Me gustaría que fuese un país que aceptara al futbol femenil como es"

Hace ya unas semanas, Norma Palafox, jugadora de Chivas, manifestó su enojo con el público, sosteniendo que se fijan más en el físico de las jugadoras que en el juego en sí. En esta oportunidad, Nayeli Rangel, futbolista emblemática de Tigres UANL, dialogó con Mediotiempo en una entrevista y confesó que la gente puede cambiar este tipo de actitudes.

"Este es un país al que le cuesta ver el futbol femenil de otra manera, es difícil, pero está cambiando, la gente está volteando a ver a la femenil. Me gustaría que en un futuro fuera un país que aceptara el futbol femenil como es, verlo como es, como una futbolista y lo demás es extra, tu persona, lo que haces fuera de la cancha, pero que lo primordial sea ver el futbol femenil como lo que es, futbol, no clasificarlo como hombre o mujer", aseguró la jugadora.

Según la futbolista, el futbol femenil aún sufre acoso verbal, se menosprecia su torneo y la calidad de las chicas. Sin embargo, consideró que en los últimos años se ha visto un crecimiento notable en cuanto a la calidad de la liga y esto ha repercutido directamente en los comportamientos machistas.

"Es un tema de cultura, de valores, de respetar, de ver bien el trabajo que una hace. Ha cambiado, me tocaron años donde los comentarios hacía el femenil siempre eran despectivos, ahorita no lo son, falta obviamente. Sería importante que la gente vea que se tiene que respetar lo que hacemos dentro del campo y no insultar, todas merecemos el respeto que se debe como en cualquier otra profesión y esperemos", confesó Nayeli.

Además, agradeció la confianza que se le tuvo a la liga femenil, debido a que, desde antes que se haga profesional, eran criticadas por su no tener buena técnica ni hacer grandes jugadas como se puede ver en el futbol varonil.

"Antes escuchaba comentarios del futbol femenil de gente conocida donde decían: ‘¿a poco si juegan?’ o ‘¿sí saben pegarle?’, realmente creían que ver un partido de futbol era aburrido. La gente empezó a darse la oportunidad, que lo he agradecido, que la gente abrió su mente para vernos a nosotras", señaló la mediocampista.

Y agregó: "No puede ser casualidad una final a estadio lleno que no pasaba en otras ligas del mundo y estás hablando de una liga que tiene tres años y lo que está logrando se debe a la gente, que está creyendo y apostando por el futbol femenil".

