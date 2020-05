¿Cuál es el origen de la frase 'partidos moleros' de Ricardo Ferretti?

Guste su estilo o no, Ricardo Ferretti es uno de los entrenadores más relevantes en la historia del futbol mexicano. Con una plantilla de ensueño (que todavía perdura), llevó a Tigres a lo más alto y lo dejó como el máximo ganador de esta década.

Al igual que sus múltiples triunfos y consagraciones, el brasileño dejó frases y anécdotas para el recuerdo que inmortalizaron todavía más su figura. Una de ellas fue el término "partidos moleros", en el que bromeó que lo iba a patentar.

El mismo se dio en septiembre del 2007, al referirse a los juegos de México en Estados Unidos frente a rivales de poca jerarquía. Además, el por entonces director técnico de Pumas señaló que la Federación solo veía este deporte como negocio.

"La Selección no se está preparando adecuadamente para el Mundial. ¿Por qué no se van a España, Inglaterra o a África a jugar? Esto es benéfico para nuestro futbol y no estos méndigos partidos moleros que ya nadie los ve, nada más los pobres paisanos que están en Estados Unidos", comentó con furia Ferretti.

El exfutbolista Manuel Negrete reveló alguna vez que en la década del 80, Pumas disputaba duelos amistosos y los organizadores, al no tener dinero para pagarles, los invitaban a comer mole. Al nacido en Río de Janeiro le tocaron algunos y así continúo utilizando esa referencia hasta la actualidad.

