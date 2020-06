Ni América, ni Chivas, ni Pumas: Aldo Rocha jugará en Mazatlán FC

Una vez que se confirmó la desaparición de Monarcas Morelia y la creación del nuevo Mazatlán FC, equipos como América, Chivas y Pumas, poderosos en la Liga MX, comenzaron a revisar qué podría servirles. Y claramente no tardó en salir a la luz la información de que estaban interesados en Aldo Rocha.

Defendiendo la playera del conjunto de Michoacán durante la pasada temporada, el volante de 27 años portó con frecuencia el brazalete de capitán y llegó a decir presente en un total de 31 encuentros. Allí, a pesar de tener una posición con poca llegada a la portería rival, se destacó con 10 goles en su cosecha personal.

Foto: Getty Images

Con esas estadísticas tan tentadoras, las Águilas, el Rebaño Sagrado y los Universitarios pusieron los ojos en él y se ilusionaron con tenerlo entre sus filas a partir del siguiente semestre. Sin embargo, y de acuerdo con la información de Rubén Rodríguez para Fox Sports, el futbolista ya habría tomado una decisión.

SE QUEDARÁN EN MAZATLÁN FC#CentralFOX De acuerdo con @ruubenrod



Tanto Aldo Rocha y Sebastián Sosa llegaron a un acuerdo para jugar con el club sinaloense https://t.co/4XjD55JZ4f — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 11, 2020

"Aldo Rocha no se moverá del equipo. Ha sido ligado con varios equipos del futbol mexicano: habrían mostrado interés por el mediocampista pero no llegaron a ningún rumbo. Varios equipos ofrecieron préstamos pero no una compra definitiva. Solo Chivas, que intentó sumarlo a cambio de otros jugadores y dinero extra", informó el reconocido medio de comunicación a través de la versión digital.

Mala noticia para los clubes grandes de México y buena para el nuevo cuadro de Sinaloa. Cabe recordar que también, siguiendo a la misma fuente, contaría con Sebastián Sosa en la portería.

Lee También