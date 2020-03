Vicente José Matías Vuoso, argentino naturalizado mexicano, es uno de los jugadores más carismáticos que pasó por la Liga MX, y pese a que pasó por varios clubes, en el programa Nunca Es Tarde de Fox Sports dio a conocer que el Atlas fue el equipo donde más dinero le pagaban al mes.

“Aunque no lo crean, (en Atlas) me pagaban muy bien, de pronto se retrasaban, tuvieron inconvenientes pero terminaron pagando", reveló generando sorpresa en el panel.

Al mismo tiempo, el otrora delantero aseguró que todas las instituciones aztecas se portaron muy bien con él, pero fue enfático en destacar a los Zorros, que pese a las dificultades económicas que enfrentaban a veces, nunca le fallaron.

"Todos terminaron pagando, no puedo quejar de ninguno. Cruz Azul, Santos y América pagaban cada quincena, incluso te pagaban desde antes, o sea nunca se retrasaban. La gente de Atlas se retrasó, pero ahorraba y llegaba más abultado”, reconoció Vuoso.

El jugador llegó a Atlas luego de hacer grandes campañas con Santos Laguna y las Águilas, por lo que arribó a los Zorros prácticamente como una estrella, recibiendo un grueso salario, lo que lamentablemente no impidió que se sintiera poco querido.

“El último tiempo con Atlas no jugué casi todo el torneo, tuve problemas con los directivos, pero era otra dirigencia, no me acuerdo quién estaba. El último tiempito con Atlas, los últimos seis meses", finalizó.

