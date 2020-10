No olvida su pasado: Antonio Mohamed no quería a Xolos en la Final de Copa MX

Esta noche tendremos la tan esperada Final de la Copa MX: Rayados de Monterrey y Tijuana se medirán por la ida de dicha competencia. Antonio Mohamed, estratega de La Pandilla, platicó en conferencia de prensa previo al encuentro y aseguró que hubiera preferido evitar a los Xolos en esta instancia, debido a su pasado en la institución.

"Me hubiese gustado que el rival fuese otro, somos rivales por 180 minutos, yo quiero ganar, las circunstancias nos pone como rivales, me hubiera gustado otro rival para no enfrentarme a Xolos en esta instancia, me tocó así y hay que enfrentarlo de esa manera", señaló el entrenador argentino.

Es que El Turco tuvo paso por el equipo de Tijuana, y donde pisa, deja huella. Llegó al equipo en el Apertura 2011 y un año después, en el Apertura 2012, consiguió su primer título en este país. Luego, tuvo paso por América, para después llegar al albiazul.

Antonio Mohamed quería evitar cruzarse con Tijuana. Jam Media.

Cabe destacar que Rayados es el actual campeón de la Liga MX y de Liga de Campeones CONCACAF. Quedarse con la Copa sería un buen golpe anímico para ir en busca de un nuevo título de liga.

Para recordarles: el duelo se llevará a cabo esta noche, y será a partir de las 21:05 hs del centro de México en el Estadio Caliente. La vuelta se disputará el miercoles 4 de noviembre, a las 21:30 hs del centro del mismo país.

