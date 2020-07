No podemos más: a Pavón lo quisieron 'mufar' cuando estaba por patear un penal

En el marco de la antesala del regreso del futbol en Estados Unidos, la MLS decidió organizar el torneo MLS is Back para que la espera sea lo menos molesta posible en torno a los hinchas de las instituciones de allí.

Ofreciendo una estructura particular para cuidar lo máximo posible la salud de sus jugadores, la competencia en cuestión fue organizada para disputarse en una sede única, la cual fue situada en Orlando. El pasado sábado, por ejemplo, Los Angeles Galaxy y Los Angeles FC se midieron en el marco de un nuevo Clásico del Tráfico.

Pavón, en acción ante Los Angeles FC (Foto: Getty)

Brindando un espectáculo acorde a las expectativas que siempre se generan en torno al mismo, el equipo de Guillermo Barros Schelotto terminó siendo derrotado de forma abultada y contundente por 6 a 2.

Aunque el resultado podría traducirse en cierta dominancia por parte de Los Angeles FC, lo cierto es que el equipo comandado técnicamente por el argentino logró estar en ventaja en dos oportunidades distintas durante el partido. Mientras que Latif Blessing se encargó de poner el 1 a 0 sobre el inicio del cruce, Cristian Pavón, mediante un penal que tuvo que repetir, volvió a poner arriba en el marcador a su equipo en el minuto 31.

Un momento más que particular se vivió a la hora en la que el ex Boca buscó concretar la pena máxima una vez más: a instantes de rematar el esférico luego de recibir el visto bueno por parte del árbitro del partido, el grito de la palabra "Kiricocho" se hizo escuchar y retumbó en todo el estadio. Cabe destacar que en Argentina, país de origen del atacante en cuestión, el término es aplicado en pos de darle mala suerte a alguien en un momento particular y determinado.

Lee También