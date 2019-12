Ochoa disparó por el mal estado del césped del Azteca

A un día de la Final de Vuelta del Apertura 2019 de la Liga MX, Guillermo Ochoa fue protagonista en el Día de Medios en el Estadio Azteca y no se calló nada.

El portero de América fue durísimo con los encargados del campo de juego: "No es pretexto que se utilice también para otras cuestiones. No puede ser que en México todavía no se tengan canchas correctas. No se puede jugar en una cancha así".

¿Quiénes más no podrán dormir hoy esperanto la Gran Final? ��.https://t.co/DHSTeGmcby — América Monumental (@AmeMonumental) December 29, 2019

El histórico guardavalla volvió al Nido de Coapa después de ocho años en Europa, donde pasó por los mejores Estadios tanto en España como en Francia y en Bélgica.

El hecho de que Cruz Azul también haga de local en el Coloso de Santa Úrsula no ayuda, aunque para Memo no deben existir las excusas para semejantes instancias como esta.

Luego del descalabro 2-1 en la Ida en el Gigante de Acero, los azulcremas de Miguel Herrera deberán vencer al menos por la mínima para forzar una prórroga en busca de una nueva corona a nivel nacional.

��| @Leon_Iturbide https://t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/oL3WONXNTS — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 29, 2019

