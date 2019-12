Henry Martin no ve la hora de volver a la Selección de México

Si bien el Día de Medios estaba dedicado fundamentalmente a vivir la previa de la Final de Vuelta del Apertura 2019 entre América y Monterrey, a Henry Josué Martin también le preguntaron por la Selección de México.

El delantero azulcrema no esquivó el tema y fue sincero: "Todos tenemos el derecho a tener oportunidades, pero siempre digo que por algo no he sido citado".

Y continuó: "Por algo (Gerardo Martino) ha elegido a otros jugadores y yo no tengo ningún problema con eso. Al contrario, me motiva más para seguir trabajando con todo".

"Voy a seguir mejorando, esforzándome, sé que alguna vez voy a tener la oportunidad de regresar y lo haré con una mentalidad muy superior", añadió el ex Venados y Tijuana.

El ariete águila de 27 años acumula en total 214 partidos oficiales con 55 goles y tres Campeonatos desde su debut en la Primera División, allá por el 2013.

