Oficial: días y horarios confirmados para los encuentros por Concachampions 2020

La Liga de Campeones Concacaf es uno de los pocos torneos que faltan reanudarse luego del parón que sufrió el mundo del deporte tras la pandemia mundial del covid-19. Allí, aún quedan con vida tres equipos de la Liga MX: Cruz Azul, Tigres UANL y el Club América.

Hace algunos instantes, los directivos de Concacaf emitieron un comunicado oficial y dieron a conocer los días y horarios en los que se disputarán los partidos que quedan pendientes de las rondas finales.

Los cuartos de final, semifinales y final de la SCCL 2020 se jugarán de la siguiente manera (en hora del este):

Comunicado oficial Concacaf.



Martes, 15 de diciembre de 2020 - Cuartos de final

20:00 Montreal Impact (CAN) vs CD Olimpia (HON)

22:30 Tigres UANL (MEX) vs New York City FC (USA)



Miércoles, 16 de diciembre de 2020 - Cuartos de final

20:00 Atlanta United FC (USA) vs Club América (MEX)

22:30 Los Angeles FC (USA) vs Cruz Azul (MEX)



Sábado, 19 de diciembre de 2020 – Semifinales

20:00 Montreal Impact (CAN) o CD Olimpia (HON) vs Tigres UANL (MEX) o New York City FC (USA)

22:30 Atlanta United FC (USA) o Club América (MEX) vs Los Angeles FC (USA) o Cruz Azul (MEX)



Martes, 22 de diciembre de 2020 - Final

22:00 Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

