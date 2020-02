El increíble yerro de Oribe Peralta abajo del arco ante los Tigres de Ricardo Ferretti y su jugada recorrió el mundo entero.

La insólita manera de errar un gol que ya estaba hecho fue el momento viral de este fin de semana en el futbol mexicano.

El delantero del Deportivo Guadalajara fue muy criticado por esa desafortunada jugada. Es por esa razón que en Bolavip recordamos otras 10 acciones similares (y de jugadores muy importantes) en los últimos años en la Liga MX.

Nombres relevantes aparecen en la lista: Gabriel Hauche, Nicolás Castillo, Luis Quiñones, Rodolfo Pizarro, André-Pierre Gignac, Julio Furch, Michael Orozco, Luis Madrigal, Javier Eduardo López y Juan Iturbe.

"Me equivoqué como cualquier persona, no pasa nada. En mi carrera he tenido muchas fallas como esta y eso no me hace mejor ni peor, no conozco una persona en el mundo que no se equivoque en lo que hace", declaró el Cepillo luego de su fallta ante los Felinos. Cuánta razón.

Bonus track: el inolvidable gol errado por Kalusha Bwalya en América ante Cruz Azul.

