Pablo Guede confesó qué hará si Tijuana no logra ganar la Copa MX

En la noche del día de hoy, Tijuana se medirá ante Rayados de Monterrey por la vuelta de la Final de la Copa MX. El encuentro de ida finalizó 1-0 a favor de los comandados tácticamente por Antonio Mohamed, y el tanto fue marcado por Nicolás Sánchez. Hoy, los Xolos tendrán la posbilidad de revertir las cosas.

Pablo Guede, entrenador del equipo de Tijuana, platicó en la conferencia de prensa previa al juego y aseguró que, de ganar el partido y consagrarse como campeones, sería el mayor logro que habría obtenido como estratega.

"Estoy muy centrado en lo que puede significar ganar la Copa. Es verdad que no me ha ido bien a mí, sino al grupo en resultados, pero también es verdad que pasamos por un montón de inconvenientes que nos hicieron mucho daño. No es excusa, mañana tenemos un partido súper importante para el club, para mí y para los jugadores con toda la ilusión del mundo es de poder ganarla", señaló.

Pablo Guede no piensa renunciar en Tijuana. Jam Media.

Y agregó: "Esto es futbol y más en una Final. Cuando se juega al futbol, todas esas cosas bajo mi punto de vista quedan al margen son 90 minutos, en donde sabemos que tenemos que ganar, y a partir de ahí, se dirá lo que pase en la cancha. Son un gran equipo, con grandes individualidades, con un gran entrenador, pero nosotros mañana tenemos que dar todo. Es una Final de 90 minutos donde tenemos que dejarlo todo".

Para finalizar, Guede aseguró que no tiene pensando renunciar en caso de que no logren el objetivo: "No me planteo dimitir, porque el cariño y el apoyo que he recibido del club en los malos momentos que hemos pasado fue espectacular. No me planteó en ningún momento de dimitir, pero también soy consciente que es futbol y que puede pasar, pero no pienso en eso 24 horas antes de una Final, porque no merece la pena".

