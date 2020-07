Paco Palencia habló luego de la derrota ante Puebla y reconoció que La Franja fue un justo ganador

En la noche de ayer, Mazatlán FC realizó su debut oficial en el torneo Guard1anes 2020 ante Puebla. El resultado fue victoria para La Franja, quienes ganaron por 4-1. Un verdadero baile ante el nuevo equipo de la Liga MX.

Ante esta derrota, el equipo comandado por Francisco Palencia continúa sin ver un triunfo desde su creación. Recordemos que disputaron la Copa GNP por México, pero vieron resultados negativos en todos sus encuentros.

Luego de la catastrófica derrota, el estratega salió a hablar y defendió a sus dirigidos. Además, aseguró que no hay excusas en cuanto al resultado, otorgándole mérito a Puebla como "justo ganador".

"No hay ningún pretexto de jugador del plantel, yo creo que al contrario, creo que no salieron las cosas como nosotros hubiéramos deseado en un inicio de temporada, creo que los jugadores hicieron un gran esfuerzo, hicieron lo que les pedimos nosotros. Desafortunadamente tuvimos unos desaciertos a la hora que nos marcaron los goles pero creo que Puebla mereció ganar, no pudimos contrarrestar sus contragolpes, entonces me parece que el resultado siempre nos dice que que hicimos bien y que hicimos mal", señaló.

Más adelante, aseguró que el estado físico de los jugadores no influyó para nada en el resultado. Básicamente, le echó la culpa a lo sistema táctico que utilizó.

"El estado físico no tuvo nada que ver, los errores fueron muy claros no defendimos bien los contragolpes y no estuvimos acertados de cara a la portería aunque tuvimos ocasiones de gol pero el estado físico terminaron todos bien, terminaron todos corriendo, no estuvimos acertados a la hora de tener un equilibrio defensivo pero eso no tiene nada que ver con el tema físico", afirmó.

