El rendimiento de Chivas hace pensar en el armado del plantel. Es que lo invertido en los jugadores que llegaron no se corresponde al lugar que ocupa en la tabla de posiciones y, mucho menos, haber quedado fuera de la Copa MX con un rival de segunda división.

Alan Pulido es uno de los puntos más altos de la campaña pasada, ya que terminó con 12 tantos en el Apertura. Y si hay algo que al Rebaño le está faltando en este momento es goles. Sin ir más lejos, Oribe Peralta desperdició un gol hecho ante Tigres en una clara muestra de lo expresado.

Justamente Pulido, en diálogo con ESPN, fundamentó las razones de su salida: “No seguí en Chivas porque llegan entrenadores nuevos y directores deportivos que uno no es de su gusto. Nunca hubo un dialogo con la directiva y me busco Sporting. Eso me gustó, por eso tomé el reto”.

No hay dudas, Ricardo Peláez Luis Fernando Tena son los máximos responsables que los goles del delantero ahora los disfrute Sporting Kansas City.

Con respectó al presente de las Chivas Rayadas, Pulido expresó: “Se reforzaron muy bien, pero no son jugadores consagrados, son jugadores nuevos que llegan a un equipo con mucha presión y eso influye. Tienen que estar unidos como equipo y tratar de salir de la crisis. Me duele ver a Chivas así, espero que puedan estar en la Liguilla”, culminó.

