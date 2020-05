Periodista argentino aseguró que Leonel Vangioni y Marcelo Barovero seguirán en México

Monterrey sufrió la baja de dos jugadores históricos en esta semana: tanto Leonel Vangioni como Marcelo Barovero anunciaron oficialmente que no renovarán y dejarán el club. La situación de los jugadores generó la incógnita en cuanto al futuro de los argentinos y se especuló que podrían regresar a su país. Sin embargo, el periodista Mauro Palacios aseguró que ambos elementos seguirán sus carreras en México.

El reportero de Fox Sports se especializa en la información de River Plate, primer club donde los nombres de los jugadores comenzaron a sonar debido a su exitoso pasado. Curiosamente los futbolistas dejaron la institución argentina en 2016 también el mismo día. No obstante, el comunicador dio por tierra con la expectativa de los aficionados Millonarios al confirmar que la intención del arquero y el lateral es continuar en la Liga MX.

"La única manera que Barovero y Vangioni no sigan en México es que no arreglen con ningún club que les interese, si eso sucede el futuro podría ser Estados Unidos. Pero gastarán todas las posibilidades en Mexico", añadió Palacios en su cuenta de Twitter. De esta manera, Trapito, de 36 años y Piri, de 33, no volverán al futbol argentino.

Tanto Marcelo Barovero y El Piri Vangioni que no seguirán en @Rayados van a continuar jugando en México!!! Esa es la noticia — Mauro Palacios (@palacios_mauro) May 28, 2020

Barovero llegó a Rayados en 2018 procedente de Necaxa y atajó 85 partidos con la playera del cuadro regiomontano. En tanto, Vangioni arribó después de un corto periódo en el Milan de Italia en 2017 y se mantuvo tres temporadas para sumar 88 encuentros. Juntos ganaron tres títulos con el club.

Por otro lado, el periodista también agregó información acerca del mercado de pases de Monterrey de cara al Apertura 2020. "Antonio Mohamed está convencido que tiene seis delanteros de gran calidad, NO irá a buscar en ese puesto para Rayados", concluyó.

