Periodista de Fox Sports reconoce que se equivocó y que Pumas lo ha sorprendido

Si hay uno de los equipos que comenzó con el pie derecho en el Guard1anes 2020 de la Liga MX, ese es Pumas. La UNAM se quedó sin su entrenador Míchel, horas antes del inicio del certamen, y actualmente se encuentra tercero en la tabla de posiciones.

Además de mantener un invicto sin perder, en siete jornadas disputadas, el club Universitario le demuestra a sus detractores de los medios de comunicación, quienes se confundieron en desprestigiar a su equipo de cara a la temporada. Algunos de ellos, reconocen que se equivocaron al catagolar a la UNAM.

"Hace tres semanas vengo diciendo que Pumas me ha callado. Yo sí reconozco que me han sorprendido y creo que hasta ellos mismos de la temporada que tienen invictos. Asumo que me equivoqué públicamente y que mi pronóstico sobre Pumas fue incorrecto", explicó Gustavo Mendoza, en Fox Sports.

Los dirigidos por Andrés Lillini, técnico de las Fuerzas Básicas que asumió como interino del primer equipo y después quedó fijo en el banquillo, acumulan tres victorias y cuatro empates, siendo así el único equipo de la Liga MX que hasta el momento no conoce la derrota en el Guard1anes 2020.

Después de lo que fue la victoria de este domingo ante Xolos de Tijuana, Pumas se prepara para hacerle frente a su próximo objetivo. Este sábado, desde las 17, estará enfrentando a Puebla, por la octava jornada del máximo certamen azteca.

