Pietrasanta contra Miguel Herrera: "No jugó ni el primer Clásico y ya está llorando"

Estamos a unos pocos días de vivir el partido más esperado de la Liga MX: el Clásico Nacional. Por la onceava jornada del torneo Guard1anes 2020, Deportivo Guadalajara y el Club América se enfrentarán el próximo sabado 19 de septiembre, a partir de las 21:00 hs de la Ciudad de México. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Azteca.

En ESPN ya se vive la previa de lo que será (esperemos) un verdadero partidazo. Jorge Pietrasanta platicó durante el programa para Futbol Picante y apuntó directamente contra Miguel Herrera, acusándolo de que ya está llorando.

"Creo que sí debe haber preocupación en el América, pero que no llore el Piojo, todavía no juega ni el primero y ya se está quejando y llorando. Además, te voy a decir una cosa David (Faitelson), jugará los tres partidos en el Azteca, no se porqué llora, hombre", señaló.

Miguel Herrera fue criticado por Pietrasanta. Jam Media.

"Como dice Memo Ochoa, los partidos se deben jugar, hay que ir para adelante. Ni ha empezado y ya se está quejando", finalizó. Además, tuvo una pequeña discusión con Ángel García Toraño, recordándole que Chivas le ha ganado la mayor cantidad de partidos al América en el Azteca.

Los conducidos tácticamente por Víctor Manuel Vucetich llegan con el autoestima bien arriba: le ganaron por 2-1 a Necaxa en condición de visita; mientras que, los azulcremas, llegan tras un empate ante Toluca y no se los vio bien parados dentro del campo de juego. De todas maneras, es un Clásico y los partidos de esta magnitud tienen un sabor especial.

Lee También