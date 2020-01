Piojo Herrera revela detalles sabrosos de la decisión que tuvo que tomar entre Guido Rodríguez e Iván Marcone

Miguel Piojo Herrera habló con Los Capitanes de ESPN y contó detalles sabrosos de la decisión que tuvo que tomar en un pasado sobre la elección para el mediocampo de América.

El entrenador de las Águilas tuvo que elegir entre Guido Rodríguez e Iván Marcone para el centrocampo del equipo y ya se sabe el resto de la historia: Guido en América e Iván en Cruz Azul.

“A Guido lo trajimos de fuera, tampoco era nadie cuando llegó, vamos ir a buscar otro igual. En su momento a mí me tocó ir a visorearlo y estuvo entre traer a Guido y Marcone, decidí por Guido a Xolos y luego llegó Marcone a Cruz Azul y Guido al América y se convierten en dos tremendos jugadores. Como ellos dos puede haber más, hay que buscarlos, hay muchos jugadores en Sudamérica”, expresó.

Para finalizar, también confesó que hay Piojo para rato en América. “En su momento se van a dar las cosas. Me senté desde el torneo pasado con Emilio (Azcárraga), con (Santiago) Baños y lo platicamos, me dijeron que quieren que me quede muchos años y yo también, entonces vamos a seguir trabajando”, sentenció.

