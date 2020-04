¿Por qué Ariel Rojas no rindió en Cruz Azul?

En julio de 2015 Cruz Azul se hizo con la ficha de Ariel Rojas, mediocampista zurdo con un presente maravilloso en River Plate y que prometía mucho en su llegada a la Liga MX.

El Chino jugó en La Máquina hasta febrero de 2017, cuando rescindió su contrato y regresó al Millonario. Disputó 48 juegos y tan solo marcó un gol (a León), ¿por qué no rindió como se esperaba?

A pesar de tener actuaciones estelares en el futbol argentino que lo llevaron a la Selección Nacional, el volante pasó sin pena ni gloria por la institución Cementera. En el momento de su salida confesó: "Es un futbol distinto. Las posiciones en las que fui jugando no eran las más convenientes para mí, para desarrollar lo que yo sé hacer. Entonces, eso fue haciendo que yo perdiera lugar y confianza".

"Nunca me terminé de poder adaptar o sentirme importante en el equipo. A partir de ahí, no pude dar mi mejor versión. Después, más allá de que en su momento el técnico no quería que me fuera y siguiera perteneciendo al plantel, tomé la decisión de venir", reveló Ariel.

Luego de eso, Rojas jugó en River, pasó por San Lorenzo y finalmente firmó con Atlético Tucumán, donde a día de hoy sigue. Tiene 34 años y todavía se mantiene en el nivel más alto de la Superliga.

