Portero de la Liga MX expuso a Oswaldo Sánchez por negarle autógrafo

Cuando un aficionado tiene a un futbolista como ídolo, lo único que quiere es tomarse una foto con él o tener un autógrafo para guardarlo por siempre. Eso mismo soñó un actual portero de la Liga MX aunque su experiencia no fue tan grata como se lo esperaba: fue rechazado por Oswaldo Sánchez años atrás.

"Obviamente verlo y querer que me salude o me dé la mano, pero nunca tuve esa fortuna. No por eso lo dejé de querer o creer en él. Pero creo que diferentes circunstancias nunca me dieron la fortuna de tomarme una foto con él. El único autógrafo que tuve fue cuando sacó unos guantes especiales que tenían su firma y es lo único", reveló Gil Alcalá en diálogo con ESPN Digital.

El ahora guardameta de Querétaro tuvo lo chance de ver a la Araña Azteca en Torreón, durante una prueba de jugadores para la Sub-20 de Santos Laguna, y aprovechó para decirle cara a cara todo lo que siempre quiso. Desde que era aficionado del Guadalajara hasta la pasión por sus impresionante paradas.

"Ahí lo conocí y pude decirle 'nunca me diste un autógrafo, siempre fuiste muy payaso' (ríe) pero al final los momentos nunca se pudieron dar y nunca dejé de creer en él. Pero me quedó mucho en la cabeza que si me puedo bajar del coche, si puedo dar un autógrafo en la calle, siempre lo voy a intentar porque lo viví y no me gustaría que los niños lo vivieran", confesó el hombre de Gallos Blancos.

Como si esto fuera poco, el nacido en Jalisco recordó otra anécdota: "Ya ves que es medio payaso y arrogante en el buen sentido. Me dijo 'ay, es que me sigue tanta gente que no me alcanza para saludar a todos, ¿de dónde eres?'. Le dije de Tepa y me respondió 'a los rancheros no saludo'".

