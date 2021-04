Real Betis se suma al Sevilla: pujará por Johan Vásquez, elemento de Pumas UNAM

“La verdad es que sí he escuchado, mi representante ha estado en contacto con varios equipos, pero no hay nada concreto, es cuestión de esperar, yo no estoy ansioso ni nada”. La frase es de Johan Vásquez en una conferencia de prensa que dio la semana pasada, revelando que hay contacto con equipos del Viejo Continente. A poco de aquella declaración, ya son dos los nombres difundidos.

El primero de los equipos que comenzó a surgir como uno de los interesados fue el Sevilla, que hasta las informaciones indican que hay un ojeador del conjunto español en México observando de cerca al defensor central de Pumas UNAM. No obstante, le surgió un competidor más que especial.

Real Betis, clásico rival del Sevilla, es el otro club que pujará por el futbolista de Pumas de 22 años. Esto se debe a que los béticos necesitan de un futbolista en esa posición, teniendo en cuenta que dos de sus elementos terminarán contrato en junio y buscarán un reemplazo con buen futuro.

Johan Vásquez en la mira del Real Betis

“A través de gente cercana al club español, RÉCORD pudo saber que el central sería pretendido por el conjunto albiverde, principalmente porque estarían necesitados de zagueros para el final de esta temporada”, informó el medio. Aïssa Mandi y Víctor Ruiz son los centrales que no seguirían en el Real Betis.

Cabe destacar que el conjunto español es un fiel comprador de jugadores que forman parte de la Liga MX, siendo los últimos ejemplos Diego Lainez y Guido Rodríguez, ambos del América. Por su puesto, tiene en su plantilla hace un buen tiempo a Andrés Guardado, por lo que denota que confían en elementos mexicanos.

