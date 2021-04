Sevilla envió a un agente para que siga de cerca a Johan Vásquez de Pumas

Johan Vásquez llegó a Pumas UNAM debido a que no tenía espacio en Monterrey y rápidamente demostró la clase de jugador que es. A sus 22 años, el defensor central es uno de los jugadores que más promete en su puesto y es motivo por el cual ya hay equipos del Viejo Continente interesados en sus servicios.

“La verdad es que sí he escuchado, mi representante ha estado en contacto con varios equipos, pero no hay nada concreto, es cuestión de esperar, yo no estoy ansioso ni nada”, contó Vásquez en una conferencia de prensa que dio entre semana, revelando que hay contacto con otros equipos.

Si hay un conjunto europeo al cual no se le pasa ningún talento por alto, ese es el Sevilla. El conjunto español tiene a todas las promesas y mejores talentos bajo la lupa, siendo uno de ellos el elemento de Pumas UNAM. Sí, Johan Vásquez podría ser buscado en el próximo mercado de pases.

Sevilla tiene ojeadores que siguen a Johan Vásquez

De acuerdo a la información de TUDN, “Sevilla de España ha enviado un agente a México para seguir a Johan Vásquez, defensor central de Pumas que ha tenido buenas actuaciones con su club y con la selección mexicana que ganó invicto el pase a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020”.

De igual manera, se espera que esto no signifique una distracción para el futbolista, quien tiene un buen valor de mercado: “Yo sé que estando bien con Pumas me dará eso, y saldremos los dos ganando. No sé qué vaya a pasar al final del torneo, no estoy pensando en eso, sino en los cuatro partidos que restan y que pase lo que tenga que pasar”, aclaró Vásquez.

