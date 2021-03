Ileana Dávila, única DT que se mantiene desde la creación de la Liga MX Femenil

El 5 de diciembre de 2016 se anunció la creación de la Liga MX Femenil, la cual se empezó a disputar para el torneo Apertura 2017. A pesar de que son equipos relativamente nuevos y no cuentan con una gran presión por parte del exterior, lamentablemente la mayoría de los proyectos futbolísticos de los cuerpos técnicos son interrumpidos por las directivas. El Club Universidad Nacional, el único a destacar en esta faceta.

Con la salida de Leonardo Cuéllar del América tras la goleada sufrida en el Clásico Nacional ante el Guadalajara, Ileana Dávila se proclama como la única DT que se mantiene en su puesto desde el inicio de la competición. A pesar de que no ha conquistado ningún título, la entrenadora tiene la confianza de los mandamases de Pumas para desarrollar su idea y seguir enriqueciendo al primer equipo como lo viene haciendo.

Ileana Dávila, la única DT que se mantiene en el puesto (Imago 7)

Este es un dato particular, y no sólo porque la UNAM no ha sido protagonista en los torneos que se disputaron. Tigres UANL y Rayadas han sido los dos mejores equipos con diferencia: las Felinas jugaron 5 finales (ganaron 3) y las Blanquiazules 4 (ganaron 1). A pesar de que ambos constantemente son candidatos al título de Liga MX Femenil, han sufrido cambios en la dirección técnica.

Situación similar a la de la Liga MX

Desde el torneo Apertura 2017 hacia acá, solamente un entrenador continúa en su cargo: Ricardo Ferretti. El Tuca dirige a Tigres UANL hace 10 años y 9 meses de manera ininterrumpida, cifra a la que intentará aspirar Ileana Dávila si sigue por este camino. El estratega que más se le acerca es Ignacio Ambriz, quien asumió en León hace 2 años y medio.

Ricardo Ferretti dirige a Tigres hace más de 10 años (Imago 7)

El brasilero, sin embargo, se ha ganado la continuidad a base de éxitos: 4 Liga MX, 1 Copa MX, 3 Campeón de Campeones y 1 Concachampions. Quedará en la historia como el técnico que llevó a un equipo mexicano al subcampeonato del mundo, algo que logró en su única participación en el Mundial de Clubes.

