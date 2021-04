Johan Vásquez se aferra a la Cruzazuleada para remontar en las últimas fechas del Guardianes 2021

Poco a poco se acerca el final de la temporada regular del Guard1anes Clausura 2021, y Pumas UNAM se encuentra fuera de los puestos de repechaje ocupando el puesto 14 de la tabla de posiciones con 13 unidades. Por eso, los Universitarios necesitan obligadamente obtener buenos resultados en la recta final para así soñar con la Fiesta Grande de la Liga MX.

Johan Vásquez, defensa de los dirigidos por Andrés Lillini, se aferra a los recuerdos más recientes en donde el equipo parecía eliminado y resurgió para alcanzar la final del Guard1anes 2020: la "Cruzazuleada" en las semifinales de aquella Liguilla, donde los Felinos remontaron un 0-4 ante Cruz Azul y se metieron en la llave definitiva.

“A Pumas no se le puede catalogar por muerto, recordando la semifinal para Cruz Azul creo que no nos pueden dar por muertos, quedan cuatro partidos, son cuatro finales para mi, no me doy ni me siento muerto, es cuestión de ir paso a paso”, aseguró en conferencia de prensa.

Y resaltó la importancia de tomar las últimas cuatro jornadadas como verdaderas finales, empezando por los Hidrorayos: “Solo concentrarse en el partido contra Necaxa, son nuestras últimas finales, tenemos que ganarlas. Las veo como cuatro finales. Lo más importante es el equipo que tenemos”.

¿Johan Vásquez se puede ir de Pumas UNAM?

Con respecto a una posible salida de Pumas, el reciente campeón con México en el Preolímpico de la Concacaf reconoció que existen sondeos de equipos extranjeros, pero aseguró que aún no existe una propuesta concreta.

Johan Vásquez, czmpeón del Preolímpico con el Tri. Foto: Imago 7

“Si he escuchado, mi representante ha estado en contacto con varios equipos, pero no hay nada concreto, es cuestión de esperar, no estoy ansioso ni nada, si se algo es que estando con Pumas bien, me dará eso, vamos a salir ganando, no pienso en eso, pienso en los cuatro partidos que restan, quiero estar en liguilla porque Pumas es un equipo grande y se lo merece”, reveló.

Día, hora, TV y estadio de Necaxa vs. Pumas por el Guardianes 2021 de la Liga MX

Pumas UNAM visitará a Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes, por la jornada 14 del Clausura 2021 de la Liga MX. El juego está programado para el viernes 9 de abril a las 19:30 horas del Centro de México, con transmisión de TV Azteca y TUDN.

