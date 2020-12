Pumas ya palpita la definición: Juan Pablo Vigón escogió a Chivas como su rival predilecto en la Final

Las Semifinales de Liguilla ya fueron conformadas y es imposible para los equipos no pensar en una hipotética definición. En un choque de gigantes, Pumas enfrentará al Cruz Azul con la idea de repetir el resultado de la fase regular del Guard1anes 2020.

+ Chivas vs León: transmisión en vivo a través de Bolavip

En esa línea, Juan Pablo Vigón se animó a escoger el posible rival de Los Universitarios en la Final. Por su pasado en Atlas, eligió a Chivas: "Me gustaría la Final contra Chivas pero te voy a ser honesto, estamos pensando en el jueves y nada más".

Por su parte, se refirió a lo que fue el duelo pasado de esta Liga MX frente a La Máquina: "En el torneo sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Salimos, hicimos nuestro futbol, confiamos en nosotros y sacamos el resultado. Nos costó mucho trabajo".

Por otra parte, el mediocampista se refirió a la suerte que se necesita para ser campeón: "Dicen que para ser campeón se necesita esa suerte. No quiero hablar de más, no me quiero salar, no quiero halagar al equipo. Estamos trabajando y siendo profesionales 24/7, entonces creo que lo estamos haciendo muy bien".

El duelo será el jueves a las 21:00 en el Estadio Azteca. El domingo, a las 18:30, se disputará el partido de vuelta en el Estadio Universitario.

Lee También