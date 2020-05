Querétaro goleó 5-1 a Cruz Azul por la eLiga MX

No pudo ser. El milagro no ocurrió y Cruz Azul quedó afuera de la liguilla de la eLiga MX luego de caer por un estrpitoso 5-1 contra Querétaro. Santiago Giménez, el hombre de que había levantado a la Máquina en las últimas jornadas, no pudo con Betsiel Hernandez en el FIFA 20.

A Santi lo sorprendieron dede el arranque cuando Ariel Nahuelpán puso el 1-0 a favor de los Gallos Blanco tras un error de Chuy Corona. A pesar de esto, el conjunto de La Noria no pudo reaccionar ya que a los '27 apareció Michael Pérez para marcar el 2-0 transitoria.

En la segunda parte La Máquina no encendió nunca los motores y apareció un indomable Hernández para llevarse puesto a Giménez luego de anotar a los '47, '61 y '67 gracias a Marciel Ruiz, Enrique Triverio y Nahuelpan. Sin embargo, el Chaquito sobre el final pudo hacer el descuento del partido con Roberto Alvarado.

De esta manera, Querétaro sueña todavía con llegar a la liguilla ya que se encuentra 13° con 15 puntos, mientras que Cruz Azul se quedó sin chances y se mantiene 17° con 9 unidades.

Por otro lado, en la próxima jornada los Gallos recibirán a Santos Laguna mientras que Cruz Azul visita al indomable club León.

