Raoul Ortiz explicó la razón de su salida de Televisa Deportes

Raoul Ortiz brindó una gran entrevista para La Octava Sports y reveló cómo se dio su polémica salida de Televisa Deportes a fines de marzo de 2019.

Junto con él, la empresa despidió a otros comentaristas deportivos como Eduardo Trelles y Eduardo Camarena. En ese momento, comunicaron en sus redes sociales que esto se dio ya que era el "inicio de la expansión internacional", por lo que estaban haciendo "una profunda re-ingeniería".

Raoul confesó que lo llamaron de Televisa y le comunicaron que no trabajaría más allí. "Me fueron. Llegó el recorte, yo no lo esperaba, ya habían empezado a platicar con quienes querían que se quedará y con quienes querían fuera", expresó.

Vamos ya en el IG de @laoctavasports. Pregunten TODO. Aquí respondemos @omarzeron y su servilleta, sin filtros. — Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) March 28, 2020

El periodista además aprovechó para elogiar a Martinoli: "Creo que Christian es un top de la industria, definitivamente es uno de los mejores narradores de la industria, sin ninguna duda. Creó un estilo único en México".

"Saber que teníamos que ganar el rating a Azteca Deportes, con Martinoli y Luis García, era un reto muy bravo y creo que nos ayudó a curtirnos (mencionando a Andrés Vaca)", sentenció el Pollo.

