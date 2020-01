Desde que inició el Clausura 2020 de la Liga MX, Miguel Herrera no pudo contar con Nicolás Castillo para ninguno de los dos encuentros que disputó América oficialmente en el primer mes del año.

Y, como si esto fuera poco, este martes se confirmó la peor noticia: el delantero chileno sufrió la ruptura del tendón del recto femoral y posiblemente esté fuera de las canchas por casi 90 días.

Cuando se oficializó su situación por medio de un parte médico que lanzó el equipo de Coapa, comenzaron a lloverle las críticas. No solo de aficionados sino también de reporteros y exfutbolistas, como Carlos Reinoso que volvió a atacarlo.

"Yo lo dije antes de que llegara este chico. No cabe duda de que es un gran jugador de futbol pero en América no es lo mismo. Lo dije antes, no me parecía una buena contratación", aseguró el compatriota del atacante, quien también vistió la playera azulcrema.

Además, en la misma entrevista con Los Campamentos, remarcó qué es lo que un jugador tiene que tener en cuenta un jugador para ganarse el corazón de los fanáticos: "Leyenda te hace la gente, la afición, la historia y lo que ganaste. No lo tiene que decir uno. Lo más respetable en el futbol es la afición".

Lee También