Renato Ibarra rompe el silencio y pide disculpas por su incidente: "Estoy totalmente arrepentido"

Explotando la polémica en torno al Club América a principios del 2020, el futbol mexicano se topó con una noticia más que seria en dicha instancia del año: Renato Ibarra, deportista de Las Águilas, había sido denunciado por violencia doméstica por parte de Lucely Chalá, quien hasta ese entonces era su pareja.

Luego de varias semanas de silencio y alejado de la prensa, el deportista, mediante sus redes sociales, publicó este viernes un breve video en el que hizo una gran autocrítica y expresó sus disculpas por lo sucedido hace un tiempo en relación a su pareja de aquel entonces.

Ibarra emitió un pedido de disculpas a través de su cuenta de Instagram (Foto: JAM)

+ A continuación, la autocrítica del futbolista de Las Águilas:

"Quiero enviarle este mensaje a todas las mujeres, a la afición y al público en general. Si no le he hecho antes es porque me puse a pensar bien las cosas, a meditar lo que tenía para decir. Quiero expresar mis más sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche donde hubo una discusión verbal mas no una agresión física, estoy totalmente arrepentido de lo que pasó ese día. Quiero pedirles, de todo corazón, una segunda oportunidad. Como ustedes saben bien y por como me he manejado en la cancha, no he sido un tipo violento. Voy a trabajar para buscar ayuda, mejorar como persona, en pro de las mujeres para que sus derechos sean respetados".

Renato Ibarra se disculpa por la agresion a su esposa, pide una segunda oportunidad y asegura que trabajará en pro de las mujeres para que nuestros derechos sean respetados �� pic.twitter.com/4jPEP7axnt — Natalia León (@_NataliaLeon_) June 26, 2020

Sin hacer mención a lo que sucederá en torno a su futuro (desde América aún no tomaron una decisión oficial sobre el destino del ecuatoriano), el futbolsita cerró su mensaje agradeciéndole a la afición y medios por respetar tanto su privacidad como la de su ex pareja.

Lee También