Ricardo Ferretti disparó contra los árbitros y la utilización del VAR

Cada vez más, desde su implementación, el VAR repercute a nivel mundial. Su utilización es la que suele ser cuestionada, como así también el papel principal del silbante, a quien se la atribuye la pérdida de autoridad.

En esta oportunidad, una nueva polémica se presentó en el futbol mexciano. Enrique Triverio había marcado el empate para Toluca ante Tigres, pero el juez de línea decidió anularlo por presunto fuera de juego. Sin embargo, el VAR interrumpió en la decisión al mostrar que el jugador de los Diablos estaba perfectamente habilitado. El gol se terminó convalidando.

Ante esta situación, quien salió a manifestar su postura fue el entrenador felino, Ricardo Ferretti, que no se guardó nada: "Mi punto de vista es que cuando iba a utilizarse yo pensaba que la máxima autoridad iba a ser el árbitro, quien iba a tomar las decisiones. Siento que hoy, tanto los árbitros como el VAR están teniendo una posición cómoda", comenzó explicando el Tuca, en conferencia de prensa.

Foto: Captura

"El árbitro ya no toma ninguna decisión importante, él sigue normal. El árbitro ya no es la máxima autoridad en la cancha. Antes era la máxima autoridad y creo que hoy ya no lo es", cerró el entrenador.

El encuentro finalizó a favor del conjunto choricero, quien se impusó por 3-2 sobre la hora ante el cuadro Universitario, por la quinta jornada del Guard1anes 2020 de la Liga MX.

