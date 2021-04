Ricardo Ferretti respaldó a Javier Aguirre: "Yo hubiera hecho lo mismo"

Ricardo Ferretti, entrenador de Tigres UANL, platicó en conferencia de prensa previo al Clásico Regiomontano y se refirió a lo que fue la sanción que aplicó la directiva de Rayados de Monterrey para con su entrenador, Javier Aguirre.

} y se lo vio bailando y en constante contacto con determinadas personas. Es por esto que, la institución, decidió aislarse y aplicarle una multa económica.

"Es difícil el tema, si dice exagerado es que no cuidas, creo que sinceramente aparte Javier pidió disculpa, dentro del reglamento y es complicado, si fuera la boda de mi hijo hubiera hecho lo mismo, nada más no sé bailar como Javier, él sabe porque lo aprecio, hubiera disfrutado mucho", dijo el Tuca.

Ricardo Ferretti apoyó a Javier Aguirre. Jam Media.

Y además, aseguró no estar preocupado por la mala racha que pasan André-Pierre Gignac y Carlos González: "No me preocupa porque son goleadores comprobados, pero el sello y la capacidad no se les quita, me preocupa propiciar más para que ellos puedan anotar gol. Yo estoy súper confiado, ojalá sea el próximo partido, excelente, imagínate contra Rayados, qué padre, van a decir se guardaron todos los goles, ojalá, no es una cosa que me quite el sueño, son excelente goleadores, ojalá que todos jueguen mejor futbol, estoy seguro que con esto vendrán los triunfos".

Por otro lado, cabe destacar que los equipos se medirán el próximo sábado 24 de abril, y el duelo se llevará a cabo a partir de las 21:00 horas del centro de México, en el Estadio Universitario de Nuevo León.

