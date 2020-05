Ricardo La Volpe confesó que Cuauhtémoc Blanco y Adolfo Bautista lo decepcionaron como futbolistas

Ricardo La Volpe se caracteriza por siempre ir de frente y ser sincero en sus relatos, por más que duelan o molesten. En este caso, el exentrenador argentino confesó que hubieron dos futbolistas mexicanos que lo decepcionaron: Cuauhtémoc Blanco y Adolfo Bautista. Pero además, dio las razones por las cuales no ha quedado contento con el rendimiento de estos dos jugadores.

El ex-Atlas y Toluca, entre otros, platicó con ESPN y aseguró que estos jugadores (Blanco y Bautiste) no entendían el sistema y el sacrificio del juego. "¿Los que más me decepcionaron? Cuauhtémoc y el Bofo, ambos fueron jugadores talentosos que me decepcionaron porque no entendían lo que es el sistema y el sacrificio. Tampoco entendían la estrategia", aseguró el argentino.

Además, así como criticó a estos dos futbolistas, Ricardo no tuvo problema en deshacerse en elogios para con Antonio Naelson, Rafael Márquez, José Saturnino Cardozo y Vicente Sánchez.

"Sinha era un 8 moderno, te hacía de todo hacia adelante y tenía sacrificio, entendía lo que quería. Otro fue Rafa Márquez, uno de los mejores, siempre tiempista y con buen manejo de la pelota. Por supuesto, Saturnino Cardozo como nueve, porque no solo era goleador implacable, te aguantaba el juego. Vicente Sánchez, otro que cuando jugaba con Cardozo me divertía", confesó La Volpe.

Ricardo anunció su retiro hace apenas algunos días, luego de haber realizado una larga e increíble trayectoria como entrenador. El Bigotón pasó por México, Argentina, Egipto y Costa Rica como director técnico.

