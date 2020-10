Ricardo La Volpe confesó su error en no llevar a Cuauhtémoc Blanco al Mundial 2006

El disparo de Maxi Rodríguez en aquel tiempo suplementario del Mundial 2006 todavía sigue doliendo en cada corazón mexicano. Y es que el Tri estuvo verdaderamente en una de sus mejores posibilidades de avanzar a cuartos de final, ya que hasta tuvo por encima de Argentina en el marcador. A 14 años de aquellos, el entrenador de la selección se lamentó de una de sus elecciones.

Ricardo La Volpe fue duramente criticado en la previa de aquella Copa del Mundo de Alemania, porque prescindió de uno de los mejores futbolistas de la historia de México. El Bigotón no incluyó en la convocatoria Cuauhtémoc Blanco y, en cambio, se decidió por otros elementos como lo fue Guillermo Franco. No obstante, ahora admitió su error.

La confesión de Ricardo La Volpe:

En diálogo con TUDN, el entrenador argentino se redimió: "Hoy te reconozco que ni Kikín (Fonseca) ni (Omar) Bravo eran jugadores explosivos ni desequilibrantes, para mí lo era el Guille Franco, pero al Guille no lo tuve”, soltó, teniendo en cuenta que Franco estuvo con problemas físicos. “Si yo hubiera sabido que no se iba a recuperar, hoy te digo que dejaba al Guille y me llevaba a Cuauhtémoc al Mundial, pero qué iba yo a saber. Eso sí, el más inteligente de todos era Cuau".

La razón por la que Cuauhtémoc Blanco no fue convocado al Tri:

Muchas fueron las versiones sobre el motivo por el que La Volpe no contó con Temo, pero él mismo se encargó de aclarar la razón principal: "Voy a recordar un juego de eliminatoria para explicar por qué no lo llamé. Jugamos contra Costa Rica y ellos tenían un lateral derecho, Wallace, que siempre se iba al frente. Yo planteo esperarlo con Jaime Lozano y le dije a Cuauhtémoc 'tírate a la izquierda porque al recuperar quedas mano a mano con un central y Borgetti con el otro'", contó.

No obstante, el Bigotón se dio cuenta que Cuau ya no era el mismo: "Conforme pasa el partido veo que Cuauhtémoc ya no tenía la explosión, no era el jugador desequilibrante. Ya era el Cuauhtémoc inteligente y pasador, en cada pelota que agarró la aguantó, nunca la perdió e incluso dio un pase de gol, lo hizo muy bien, pero ahí entendí que ya no era lo que necesitaba como alguien explosivo y desequilibrante, como Vicente Sánchez en Toluca, esa era la idea de jugador que yo tenía para mi Selección", finalizó.

La idea futbolística de Ricardo La Volpe:

Es popularmente conocido que el Bigotón siempre puso por encima del juego técnico y pensante a la velocidad y explosión. Como explicó en su análisis, La Volpe entendió que Cuauhtémoc Blanco no le podía dar un juego de transiciones rápidas de defensa y ataque, por lo que no lo llevó al mundial. Después de 14 años, está arrepentido.

