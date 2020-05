Ricardo La Volpe y su punto en común con Michael Jordan

Ricardo Antonio La Volpe siempre fue un director técnico respetado por su metodología de trabajo. En este caso, defendió su tan criticada forma de trabajo como director técnico y la intensa disciplina a la que sometía a sus equipos, como lo fue, por ejemplo, el Atlas finalista del Verano 99.

El técnico argentino aprovechó la euforia por el documental de Michael Jordan para hacer una analogía entre su particular concepto de enseñanza con lo exigente que era la leyenda de los Chicago Bulls.

"De seguro que mucha gente está viendo la historia de Michael Jordan para ver lo que es un jugador ganador, lo que es un jugador que compite a ganar, que no juega por el dinero y cómo le exige a sus compañeros", aseguró el argentino en La Última Palabra.

LA VOLPE, TAN EXIGENTE COMO MICHAEL JORDAN #LUPenCasa La analogía que hizo Ricardo Antonio con su manera de trabajar y la filosofía de la leyenda de la NBA y los Chicago Bulls



"LO QUE MÁS ME PONE FELIZ CUANDO HABLAN DE MÍ ES LO QUE DEJÉ" pic.twitter.com/6lPUlLJj7z — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 14, 2020

El exentrenador de la Selección Mexicana precisó, también, que sus llamadas de atención, a veces exageradas, únicamente tenían un enfoque didáctico, al igual como hacía Michael Jordan durante los entrenamientos de los Bulls donde intentaba levantar el nivel de sus compañeros a través de mensajes constantes durante las prácticas.

"Me cae mal algunas veces la palabra regaño, el regaño no lo acepto porque es una corrección a lo que se está haciendo mal. Lo que más feliz me pone cuando hablan de La Volpe es lo que dejé, qué huella dejé, a cuántos jugadores pude ayudar", finalizó 'Bigotón'.

Lee También