Rubén Romano: "Estuve cerca de Cruz Azul antes de Siboldi, y cerca de América antes de La Volpe"

Rubén Romano, exjugador y entrenador, platicó con W Deportes y confesó que estuvo muy cerca de llegar a América antes de Ricardo La Volpe y, además, a Cruz Azul, antes de la llegada de Robert Siboldi pero, lamentablemente, no se pudo dar.

Por un lado, el exentrenador argentino aseguró que con Las Águilas hubo algo raro, en donde los empresarios preferían a La Volpe, aunque no sabe muy bien qué sucedió. "Con América pasó algo raro, que se filtrara información o algunos empresarios prefirieran a La Volpe... al final no supe porque no se dio", señaló.

Por la otra parte, confirmó que pudo haber sido nuevo estratega de La Máquina antes de que asuma Robert Siboldi en 2019, pero no se llegó a concretar.

El nacido en la provincia de Buenos Aires inició su carrera en Huracán, donde debutó en el 1978. La mayor parte de su trayectoria la ha hecho en México, en equipos como: América, Cruz Azul, Querétaro, etc.

Como entrenador, ha dirigido únicamente equipos del país Azteca: Santos, Atlas, Tijuana, Puebla, y algunos más.

