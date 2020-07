Ricardo Osorio expuso otra mala conducta de Guido Pizarro en un Clásico Regio entre Monterrey y Tigres UANL

Tigres UANL tenía la clasificación a la final de la Copa por México en el bolsillo. Con gol de Luis Quiñones, los dirigidos por Ricardo Ferretti estuvieron casi todo el partido arriba de Cruz Azul, pero sobre el final del tiempo regular llegó el tanto de Igor Lichnovsky para llevar la definición a la tanda de penales.

Disparos desde los doce pasos en un campeonato amistoso... ¿Qué iba a pasar? De todo. Robert Dante Siboldi se cruzó con Nahuel Guzmán por una supuesta conducta antideportiva y ahí explotó todo. A tal punto que Guido Pizarro dejó ver su bronca invitando al entrenador de La Máquina a resolverlo a golpes.

Por esta situación, todos los partícipes de los conatos de bronca fueron atacados en redes sociales, pero ahora apareció Ricardo Osorio, exfutbolista de Rayados de Monterrey, para ventilar una vieja situación que expone aún más al centrocampista defensivo de los Felinos. ¡Nada fue casualidad en CU!

"Guido Pizarro ya se ha equivocado varias veces. Una vez me tocó cuando lo expulsaron. Subimos al vestidor y, estando ahí, llegó gritando 'la concha' de no sé qué y no sé cuánto al utilero. Hay que decirle 'contrólate un poquito'", recordó el también ex Cruz Azul a RG La Deportiva sobre un Clásico Regio en 2016.

Seguramente, casi 24 horas después de lo sucedido en el Estadio Olímpico Universitario, las aguas se calmaron. Pero quedó un antecedente caliente para el próximo 17 de octubre cuando los de La Noria y los de Nuevo León se crucen por el Guard1anes 2020 en el Estadio Azteca de CDMX.

